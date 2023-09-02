Общество 02.09.2023 11:25
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02.09.2023 11:25
Прокуратура Волгоградской области проверит сведения об отсутствии педагога в классе учеников, не в полной мере владеющих русским языком, в одной из школ поселка Аэропорт Дзержинского района Волгограда. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, по итогам проверки, при наличии оснований, будет решаться вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
Lenta.ru ранее сообщало, что детям преподавала учительница Ирина Плотникова. Руководство школы решило создать отдельный класс детей мигрантов, с которыми предполагалось заниматься по индивидуальной программе для лучшей адаптации и обучению русскому языку. Однако этот сомнительный эксперимент оказался неудачным.
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