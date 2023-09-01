СК: еще одна сирота из Волгограда обратились к Александру Бастрыкину





Еще одна сирота из Волгограда обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой помочь в выдаче положенного по закону жилья. Как сообщили 1 сентября в Информационном центре СКР, девушка с 2019 года состоит в очереди на получение жилого помещения, однако до настоящего времени им не обеспечена.

– Выдача жилищного сертификата необоснованно затягивается, а неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли, – передают суть жалобы волгоградки в ИЦ СКР, направленной Александру Бастрыкину.

При этом уточняется, что в СУ СК России по Волгоградской области уже расследуется уголовное дело о нарушении жилищных прав сирот, по которому заявительница признана потерпевшей.

– Председатель Следственного комитета Российской Федерации затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Семенова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов, а также о проделанной работе по разрешению жилищных проблем сирот, – сообщают в информационном центре. – Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, на текущей неделе сообщалось, что благодаря главе СК России в Волгограде долгожданную квартиру в новостройке получила 20-летняя сирота. Девушка направила в адрес Александра Бастрыкина благодарность, сообщив, что после новоселья ее жизнь, наконец, стала налаживаться.