Общество

СК: еще одна сирота из Волгограда обратились к Александру Бастрыкину

Общество 01.09.2023 14:16
0
01.09.2023 14:16


Еще одна сирота из Волгограда обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину с просьбой помочь в выдаче положенного по закону жилья. Как сообщили 1 сентября в Информационном центре СКР, девушка с 2019 года состоит в очереди на получение жилого помещения, однако до настоящего времени им не обеспечена.

– Выдача жилищного сертификата необоснованно затягивается, а неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли, – передают суть жалобы волгоградки в ИЦ СКР, направленной Александру Бастрыкину.

При этом уточняется, что в СУ СК России по Волгоградской области уже расследуется уголовное дело о нарушении жилищных прав сирот, по которому заявительница признана потерпевшей.

– Председатель Следственного комитета Российской Федерации затребовал у руководителя СУ СК России по Волгоградской области Василия Семенова доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела с учетом озвученных в обращении доводов, а также о проделанной работе по разрешению жилищных проблем сирот, – сообщают в информационном центре. – Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, на текущей неделе сообщалось, что благодаря главе СК России в Волгограде долгожданную квартиру в новостройке получила 20-летняя сирота. Девушка направила в адрес Александра Бастрыкина благодарность, сообщив, что после новоселья ее жизнь, наконец, стала налаживаться. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
01.09.2023 17:04
Общество 01.09.2023 17:04
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.09.2023 16:47
Общество 01.09.2023 16:47
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 16:01
Общество 01.09.2023 16:01
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 15:56
Общество 01.09.2023 15:56
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 13:22
Общество 01.09.2023 13:22
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 12:59
Общество 01.09.2023 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 12:54
Общество 01.09.2023 12:54
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 12:33
Общество 01.09.2023 12:33
Комментарии 0

0
Далее
Общество
01.09.2023 11:52
Общество 01.09.2023 11:52
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 11:10
Общество 01.09.2023 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 09:45
Общество 01.09.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 08:37
Общество 01.09.2023 08:37
Комментарии

0
Далее
Общество
01.09.2023 07:42
Общество 01.09.2023 07:42
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2023 21:18
Общество 31.08.2023 21:18
Комментарии

0
Далее
Общество
31.08.2023 21:17
Общество 31.08.2023 21:17
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:04
При поддержке АО «КАУСТИК» началось обучение по федеральному проекту «Профессионалитет»Смотреть фотографии
16:47
«Волгоград почти очистили»: регоператор подвел итоги первого месяца в регионеСмотреть фотографии
16:01
Знак «Рубеж Сталинградской доблести» высотой 10 метров за 9 млн рублей установят в станице КлетскойСмотреть фотографии
15:56
«Многие уйдут из этой сферы»: волгоградские таксисты прогнозируют дефицит свободных машин и рост цен на услугиСмотреть фотографии
15:42
Троих юных участников погрома на вокзале в Петров Вале отдали под судСмотреть фотографии
14:16
СК: еще одна сирота из Волгограда обратились к Александру БастрыкинуСмотреть фотографии
14:13
Банк Уралсиб упростил процесс оформления электронных закладныхСмотреть фотографии
13:22
РПН: территорию Волгограда обработают от крысСмотреть фотографии
12:59
Андрей Бочаров поздравил школьников с Днем знанийСмотреть фотографии
12:54
Мэрии Волгограда выставили счёт после нападения бездомной собаки на ребенкаСмотреть фотографии
12:50
Большинство делают покупки к школе онлайн и тратят до 30 тысяч рублей – опрос Tele2Смотреть фотографии
12:33
В ЮФО 36% водителей готовы ремонтировать авто с использованием б/у запчастейСмотреть фотографии
11:52
Перевозчикам дали право определять плату за проезд в электричках кошек и собакСмотреть фотографии
11:10
«Уехали, но со скрипом»: волгоградцы встретили 1 Сентября на переполненных остановкахСмотреть фотографии
10:08
Трех человек забрали в больницу из пассажирского автобуса в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:45
В Волгограде ищут пропавшего две недели назад 25-летнего парняСмотреть фотографии
09:33
«Подумала, что придётся терпеть 10 лет»: волгоградцы вспомнили трогательные и курьезные истории о 1 сентябряСмотреть фотографии
09:16
В Дзержинском районе за 1 миллион зачистят 10 свалок: список адресовСмотреть фотографии
09:14
Сады Придонья успешно защитили свои интересы во второй инстанции судаСмотреть фотографии
08:37
В Волжском присмотренную китайцами землю отдали под жилую застройкуСмотреть фотографии
08:03
Волгоградских безработных обучат и трудоустроят на предприятия оборонного комплексаСмотреть фотографии
07:42
Волгоградстат зафиксировал снижение стоимости шашлыкаСмотреть фотографии
21:18
В Волгограде родным погибших героев СВО вручили 11 орденов МужестваСмотреть фотографии
21:17
Главу Михайловки позвали прокатиться по разбитой дороге к школе 1 сентябряСмотреть фотографииCмотреть видео
20:21
«Я нечаянно»: в Волгограде задержали выстрелившего в бездомную собаку мужчинуСмотреть фотографииCмотреть видео
19:56
В Волгограде 1 сентября начнутся выборы депутатов ЛНР и ДНРСмотреть фотографии
19:01
«Будут все переделывать»: к срочному ремонту дырявого водовода в Котово приступил новый подрядчикСмотреть фотографии
18:24
Суд отказал волгоградцу в споре с ЦУМом, а ЦУМу – в споре с волгоградцемСмотреть фотографии
17:48
Платную парковку на 228 мест организуют в центре Волгограда. Названа стоимость часаСмотреть фотографии
17:19
Красавицей земного шара стала 4-летняя Мария из Волгоградской областиСмотреть фотографии
 