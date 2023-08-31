Суд отказал волгоградцу в споре с ЦУМом, а ЦУМу – в споре с волгоградцем





В Волгограде сегодня, 31 августа, суд поставил точку в споре между покупателем и АО «Торговый дом ЦУМ». Как сообщили ИА «Высота 102» в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, судья отклонил требования Станислава Анохина к торговому дому, одновременно отклонив и требования ЦУМа.

Решающее заседание прошло в Дзержинском районном суде Волгограда. Напомним, что житель Волгограда требовал обязать АО «Торговый дом ЦУМ» предоставить ему ранее оформленные через мобильное предложение брендовые вещи по цене в 846 раз ниже реальной. При этом представители ЦУМа, в свою очередь, настаивали на признании сделки с покупателем недействительной.

– Суд решил оставить исковые требования волгоградца к АО «Торговый дом ЦУМ» без удовлетворения. Аналогичное решение об отказе в удовлетворении принято и по встречному иску ЦУМа к жителю Волгограда, – сообщили информагентству в Объединенной пресс-службе судов, добавив, что основания станут известны после изготовления мотивированного текста решения суда.

Напомним, волгоградский суд разбирался в споре ЦУМа и покупателя повторно. Ранее жителю Волгограда судом первой инстанции было отказано в удовлетворении иска к торговому дому. Однако на этом Станислав Анохин не остановился и дошел до Верховного суда Российской Федерации, который, встав на сторону покупателя, вернул дело на новое рассмотрение в Дзержинский райсуд.

Спор продавца и покупателя длится уже два года. В июле 2021-го житель Волгограда за 2787 рублей через мобильное приложение АО «Торговый дом ЦУМ» приобрел 19 товарных позиций. Цены на «распродаже» колебались от 19 до 129 рублей. Но в тот же день ЦУМ уведомил волгоградца о невозможности доставки товаров якобы из-за отсутствия ряда позиций. При этом деньги мужчине не вернули. В августе клиент направил претензию, в ответ на которую АО сообщило о техническом сбое на сайте и предложило выкупить товар по полной стоимости – в размере 2,35 млн рублей.