Красавицей земного шара стала 4-летняя Мария из Волгоградской области

Общество 31.08.2023 17:19
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31.08.2023 17:19
Обладательницей титула «Красавица Земного Шара» стала 4-летняя Мария Герасимова из Новониколаевского района Волгоградской области. Об этом, как передает V102.RU, сообщает районная газета «Вестник».
Международный конкурс красоты «Красавица Земного Шара 2023», который проходил в «Сочи парк Арене», завершился 25 августа. Самые красивые лица планеты выбирали сразу в нескольких номинациях.
Мама юной красавицы Анастасия Герасимова сообщила журналистам, что ее артистичная девочка очень любит конкурсы и яркие шоу. Заполнить заявку на конкурс женщину подтолкнул обычный фантик от конфеты, на котором было написано: «Рискни. Без рисков не бывает побед». Анастасия заполнила заявку, прикрепив к ней фото своей Маруси.
В борьбе за титул «Красавица Земного Шара» наряду также участвовали юные претендентки из Армении, Беларуси, Кипра, а также Уфы, Краснодара, Челябинска, Сибири и других стран мира и городов России. Разновозрастные участники должны были презентовать себя жюри и зрителям за 38 секунд. Затем предстояло участвовать в различных фотосессиях и мастер-классах. Победителей определяли после финального дефиле, на которое 4-летней Марии подобрали образ Барби.
- Конечно это были непередаваемые эмоции, – признается мама девочки. – Это было похоже на волшебство. Никогда не забуду эти первые звездные минуты моей девочки. Очень рада, что в какой-то момент своей жизни я поверила в мечту и решила рискнуть. Это так по-новому раскрашивает нашу жизнь.
Мария Герасимова из Волгоградской области стала обладательницей титула «Красавица Земного Шара 2023» в категории «mini». Девочку уже пригласили в Москву на участие в конкурсе «Мировая модель-2024», который состоится в мае.
Фото газеты «Вестник» Новониколаевского района / ВК
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