Общество

Главу Михайловки позвали прокатиться по разбитой дороге к школе 1 сентября

Общество 31.08.2023 21:17
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31.08.2023 21:17




В Михайловке Волгоградской области обнаружилась еще одна разбитая дорога к школе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональное отделение ОНФ Волгоградской области, для 480 мальчишек и девчонок путь в школу №3 в этом году  будет тернист в прямом смысле этого слова. Дорога по улице Краснопитерской находится в плачевном состоянии: всюду ямы, лужи и выбоины.
Год назад родители учеников обращались к главе города с просьбой отремонтировать дорогу в школу. Чиновники ответили, что ремонт асфальтобетонного покрытия дороги запланирован в 2023 году. Скоро начнётся сезон дождей, а дорога, видимо, так и не дождётся обещанного ремонта.
В ОНФ уже пригласили главу Михайловки в школу на 1 сентября и предложили ему проехаться по разбитой дороге на своем автомобиле.
Корреспондент V102.RU связался с бабушкой одного из учеников школы №3, и вот что она рассказала.
- Эта дорога не только к школе ведет, она соединяет еще два жилых микрорайона, поэтому здесь ходит очень много родителей с детьми. Мамы с колясками только успевают на обочину отскакивать, когда мимо пролетает машина. Уже не говорим про то, что пешеходов обдает брызгами из луж. Но такая ситуация – разбитая дорога и отсутствие тротуаров – может обернуться когда-нибудь трагедией. Дорогу надо делать немедленно и спасти наших детей! – считает Ирина Алексеевна.
Напомним, V102.RU уже сообщало об аналогичной  ситуации и похожей дороге, которая ведет к детскому саду «Колосок» в Михайловке. Грунтовка на улице Вяземская также находится в непотребном состоянии, а дети с родителями вынуждены ежедневно рисковать своими жизнями по пути в детский сад и обратно. При этом чиновники уже несколько лет обещают отремонтировать дорогу, но, судя по последним ответам, сделать это им мешает недостаток средств в бюджете. 
Видео волгоградское отделение ОНФ VK.com

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