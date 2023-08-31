Главу Михайловки позвали прокатиться по разбитой дороге к школе 1 сентября

В ОНФ уже пригласили главу Михайловки в школу на 1 сентября и предложили ему проехаться по разбитой дороге на своем автомобиле.
Корреспондент V102.RU связался с бабушкой одного из учеников школы №3, и вот что она рассказала.
- Эта дорога не только к школе ведет, она соединяет еще два жилых микрорайона, поэтому здесь ходит очень много родителей с детьми. Мамы с колясками только успевают на обочину отскакивать, когда мимо пролетает машина. Уже не говорим про то, что пешеходов обдает брызгами из луж. Но такая ситуация – разбитая дорога и отсутствие тротуаров – может обернуться когда-нибудь трагедией. Дорогу надо делать немедленно и спасти наших детей! – считает Ирина Алексеевна.
Напомним, V102.RU уже сообщало об аналогичной ситуации и похожей дороге, которая ведет к детскому саду «Колосок» в Михайловке. Грунтовка на улице Вяземская также находится в непотребном состоянии, а дети с родителями вынуждены ежедневно рисковать своими жизнями по пути в детский сад и обратно. При этом чиновники уже несколько лет обещают отремонтировать дорогу, но, судя по последним ответам, сделать это им мешает недостаток средств в бюджете.