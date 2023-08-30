В Волжском 1 сентября запускают трамваи после ремонта

Сегодня на путепроводе по улице Александрова началась обкатка нового трамвайного полотна. Реконструкция проводилась в рамках комплексного капитального ремонта мостового перехода. Планируется, что после обкатки с 1 сентября на мосту будет возобновлено движение трамваев, рассказали V102.RU в администрации Волжского.Напомним, движение трамваев № 4, 4а и 7 на путепроводе было временно прекращено в марте из-за ремонта трамвайного полотна. Для волжан, которые работают на предприятиях химкомплекса, был введен дублирующий автобусный маршрут № 21, а также добавлены дополнительные трамваи на маршруты №№1 и 2а.После обкатки, с 1 сентября, на путепроводе планируется возобновить трамвайное движение. Трамваи №№ 4 «ул. Карбышева – ул. Логинова» и № 4а «ул. Оломоуцкая – ул. Логинова» будут курсировать по обычному маршруту, трамвай № 7 «ул. Оломоуцкая – ТЭЦ-1» – с некоторыми изменениями. В прямом направлении трамваи будут следовать по пр. Дружбы, ул. Александрова, ул. им. Ф.Г. Логинова, пр. Металлургов, ул. 7-ая Автодорога; в обратном направлении – по ул. 7-ая Автодорога, пр. Металлургов, ул. им. Ф.Г. Логинова, ул. Александрова, пр. Дружбы.Добавим, что вынужденный перерыв в движении трамваев автоколонна использовала для замены стрелок и поворотных рельсов на спецучастке пересечения улицы Александрова и проспекта Дружбы.Напомним, в Волгограде в настоящее время проводится ремонт трамвайных путей в Красноармейском районе на Марийском путепроводе. Также идет реконструкция и линии скоростного трамвая. Движение на данных участках пока не открыто, а точные сроки возобновления работы трамвайных маршрутов не называются.