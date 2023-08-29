В парке под Волгоградом напустят пены в последний день лета

Общество 29.08.2023 21:07
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29.08.2023 21:07
В Волгоградской области решили попрощаться с летом на пенной вечеринке, которая пройдет в парке «Гидростроитель» в городе Волжском, передает V102.RU. Как сообщили в администрации парка, посетителям вечеринки обещают очень много пены, которая смоет весь негатив и не только.
- Постарайтесь использовать минимум косметики, собрать волосы и не надевать на себя никаких украшений. Мыльной раствор «снимет» с вас все, - предупреждают организаторы вечеринки и просят одеваться на нее соответствующе.
Пенная вечеринка запланирована в парке на 31 августа.
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