В парке под Волгоградом напустят пены в последний день лета





В Волгоградской области решили попрощаться с летом на пенной вечеринке, которая пройдет в парке «Гидростроитель» в городе Волжском, передает V102.RU. Как сообщили в администрации парка, посетителям вечеринки обещают очень много пены, которая смоет весь негатив и не только.

- Постарайтесь использовать минимум косметики, собрать волосы и не надевать на себя никаких украшений. Мыльной раствор «снимет» с вас все, - предупреждают организаторы вечеринки и просят одеваться на нее соответствующе.

Пенная вечеринка запланирована в парке на 31 августа.



