Общество

В Волжском похоронили погибшего музыканта Артема Максюту с позывным «Отличник»

Общество 28.08.2023 11:29
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28.08.2023 11:29


В Волжском простились с погибшим на СВО 32-летним Артемом Максютой. Печальную новость, появившуюся в соцсетях накануне, 27 августа, подтвердили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области. 

Артем Максюта был членом Союза добровольцев Донбасса. Он воевал под позывным «Отличник». В Волжском его знали как рэпера под ником bra[4o].

Волжанин погиб 8 августа в боях под Марьинкой. 

Известие о гибели известного в городе музыканта пронзило всех, кто его знал. Соболезнование семье Артема выразили как бывшие сослуживцы воина, так и поклонники его таланта. 

Фото: Я люблю Волжский / VK.com, Алексей Костяков / V102.RU

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