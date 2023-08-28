В Волжском похоронили погибшего музыканта Артема Максюту с позывным «Отличник»

В Волжском простились с погибшим на СВО 32-летним Артемом Максютой. Печальную новость, появившуюся в соцсетях накануне, 27 августа, подтвердили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области.

Артем Максюта был членом Союза добровольцев Донбасса. Он воевал под позывным «Отличник». В Волжском его знали как рэпера под ником bra[4o].

Волжанин погиб 8 августа в боях под Марьинкой.

Известие о гибели известного в городе музыканта пронзило всех, кто его знал. Соболезнование семье Артема выразили как бывшие сослуживцы воина, так и поклонники его таланта.

Фото: Я люблю Волжский / VK.com, Алексей Костяков / V102.RU