Общество

Денис Клявер в розовом выступил в Камышине на дне города

Общество 28.08.2023 08:38
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28.08.2023 08:38


Известный российский певец Денис Клявер выступил накануне на заключительном концерте, посвященном Дню города в Камышине Волгоградской области. Как рассказали V102.RU камышане, бывший участник группы «Чай вдвоем» в розовом костюме  исполнил известные хиты, а подпевали ему тысячи горожан, которые пришли на концерт. 

В Камышине, напомним, пышно отмечалось 355-летие со дня основания Камышина. Здесь же прошел традиционный арбузный фестиваль. Празднества завершились накануне, 27 августа, фейерверком. 
Фото Александра Касьянова

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