Общество

В Волгограде по красной дорожке прошли звезды кино и театра

Общество 27.08.2023 19:57
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27.08.2023 19:57


Торжественная церемония открытия кинофестиваля в эти минуты проходит на площадке Нового экспериментального театра.  Традиционно мероприятие началось с прохода по «красной дорожке» артистов кино и театра, сообщили V102.RU в комитете культуры Волгоградской области.
Ольга Остроумова, Анатолий Журавлев, Юрий Чернов, Сергей Новожилов, Светлана Тома, Светлана Немоляева, Наталья Варлей, Александр Пашутин, Андрей Соколов, Сергей Горобченко, Ольга Хохлова, Яна Поплавская, Екатерина Семенова, Екатерина Волкова и другие — всего на фестиваль приехало более 40 деятелей киноискусства.
В трех конкурсных программах «Волгоградского факела» представят полнометражные, документальные и короткометражные фильмы. Зрители увидят 32 отечественные ленты, что вдвое больше, чем в прошлом году.

Отличительная особенность фестиваля-2023: включение в основную программу конкурса фильмов о войне «Сталинградская сирень». В рамках этого направления любителям кино покажут 30 российских и зарубежных кинокартин: художественные и документальные, постановочные и документально-игровые, а также известные ретро-ленты.
Торжественное открытие состоится завтра, 28 августа, в 19-00 в амфитеатре на нижней террасе центральной набережной.
Мероприятия кинофестиваля пройдут в Волгограде в кинотеатрах «Киномакс», «Синема 5», «Империя Синема» и центре культуры и досуга «Авангард», в районах области — на сценах домов культуры и центров досуга в Волжском, Камышине, Михайловке, Жирновске, Фролово, Урюпинске, Котово, Котельниково, Калаче-на-Дону, Ольховке, станицах Алексеевской и Нехаевской, Иловле, Палласовке, в Городищенском районе. Вход — по бесплатным пригласительным билетам.

Артисты подготовили для зрителей концертные программы и творческие вечера. А в Волгоградском молодежном театре 28 и 29 августа пройдут два спектакля малых форм: «Кузанаста» и «А как вы изволите поживать?».
Завершится фестиваль 31 августа — в Волгоградской филармонии состоится торжественная церемония закрытия кинофестиваля с награждением победителей конкурсных программ.
Фото администрации Волгоградской области


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