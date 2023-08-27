В Волгограде 28 августа прогремят грозы

Общество 27.08.2023 21:29
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27.08.2023 21:29
В Волгоградской области новая рабочая неделя начнется с гроз и дождей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, 28 августа осадки пройдут в некоторых районах региона, в том числе в Волгограде. Днем максимальная температура воздуха местами достигнет +32 градусов, ночью может опуститься до +7. В Волгограде днем будет не выше +27, ночью – от +15 до +17.В последующие два дня в регионе осадков не ожидается. Но будет довольно прохладно – не более +25 градусов.
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