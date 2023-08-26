Памятник воинам России открыли в Волгоградской области









В Волгоградской области на территории воинской части отрыли памятник воинам России. Как сообщили V102.RU в администрации города Волжского, в торжественной церемонии приняли участие командиры и военнослужащие части, родные погибших участников СВО, юнармейцы, представители городской администрации и думы, а также представители бизнеса, которые принимали участие в создании и установке памятника.

- Идея создания памятника принадлежит командованию части, которая уже на протяжении более 70-лет готовит военных инженеров, чтобы увековечить память участников специальной военной операции и всех военнослужащих, которые с честью выполняли свой долг по защите Отечества, участвовали в боевых действиях в Афганистане, Чечне, Сирии. Двухметровый монумент изображает механика-водителя инженерных войск, - пояснили в администрации Волжского.

Участники церемонии почтили минутой молчания память всех героев, погибших при исполнении воинского долга. После этого к памятнику возложили цветы, а военнослужащие части прошли торжественным маршем, отдавая честь защитникам Родины.

Фото администрации Волжского