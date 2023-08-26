Памятник воинам России открыли в Волгоградской области

Общество 26.08.2023 21:46
0
26.08.2023 21:46
В Волгоградской области на территории воинской части отрыли памятник воинам России. Как сообщили V102.RU в администрации города Волжского, в торжественной церемонии приняли участие командиры и военнослужащие части, родные погибших участников СВО, юнармейцы, представители городской администрации и думы, а также представители бизнеса, которые принимали участие в создании и установке памятника.
- Идея создания памятника принадлежит командованию части, которая уже на протяжении более 70-лет готовит военных инженеров, чтобы увековечить память участников специальной военной операции и всех военнослужащих, которые с честью выполняли свой долг по защите Отечества, участвовали в боевых действиях в Афганистане, Чечне, Сирии. Двухметровый монумент изображает механика-водителя инженерных войск, - пояснили в администрации Волжского.
Участники церемонии почтили минутой молчания память всех героев, погибших при исполнении воинского долга. После этого к памятнику возложили цветы, а военнослужащие части прошли торжественным маршем, отдавая честь защитникам Родины.
Фото администрации Волжского
В Волгограде путь в коммунальную яму после падения авто закрыли бетонным блоком26.08.2023 20:14
Общество 26.08.2023 20:14
Госпитализированный в больницу Волгограда пассажир самолета находится в реанимации26.08.2023 19:11
Общество 26.08.2023 19:11
«Это настоящий вкус детства»: семья из Волгоградской области строит бизнес на меде из арбузов26.08.2023 19:08
Общество 26.08.2023 19:08
Гидрометцентр РФ предупредил об опасной погоде в Волгоградской области26.08.2023 18:43
Общество 26.08.2023 18:43
Арбузный царь и Петр I зажгли на фестивале в Камышине26.08.2023 16:34
Общество 26.08.2023 16:34
На улице Елецкой в Волгограде губернатор посмотрел, на что потрачены 240 млн рублей26.08.2023 15:27
Общество 26.08.2023 15:27
Уволенный из УМВД Волгограда полковник Климов потребовал моральной компенсации26.08.2023 13:04
Общество 26.08.2023 13:04
Коллективный просмотр «Чебурашки» устроят для волгоградцев в амфитеатре26.08.2023 09:35
Общество 26.08.2023 09:35
Глава района Чумаков объяснил причины введения в Котово режима повышенной готовности26.08.2023 09:11
Общество 26.08.2023 09:11
Синоптики спрогнозировали до +4 в Волгоградской области в ближайшие дни26.08.2023 08:09
Общество 26.08.2023 08:09
Вторую памятную доску Отару Джангишерашвили открыли в Волгограде25.08.2023 21:34
Общество 25.08.2023 21:34
«Люди разучились читать серьёзную литературу»: филолог Василий Супрун рассказал о причинах современной безграмотности25.08.2023 19:02
Общество 25.08.2023 19:02
В Волгоградской области орден Мужества передали отцу погибшего на Украине Ивана Журавлева25.08.2023 17:51
Общество 25.08.2023 17:51
По поручению Бастрыкина организована проверка в Котово Волгоградской области25.08.2023 17:01
Общество 25.08.2023 17:01
Режим повышенной готовности ввели в городе коммунальных бед Котово25.08.2023 16:31
Общество 25.08.2023 16:31