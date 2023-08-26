Общество 26.08.2023 20:14
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26.08.2023 20:14
Бетонный блок теперь преграждает дорогу к коммунальной яме на юге Волгограда, куда свалился автомобиль Volkswagen Polo.
Это происшествие, напомним, случилось накануне вечером в Красноармейском районе Волгограда возле дома №20 по улице Пятиморская, где коммунальщики проводят работы по замене труб.
- Сегодня даже бетонный блок поставили, - рассказал редакции V102.RU местный житель.
Как ранее сообщало информагентство, о падении иномарки в коммунальный котлован протяженностью примерно 30 метров сообщил редакции родственник угодившего в ловушку водителя. Мужчина утверждал, что никаких ограждений у этой коммунальной ямы не было, а знак объезда указывал направление прямо в котлован. Коммунальщики в свою очередь утверждают, что ограждение было.
К счастью, из людей никто не пострадал. Легковому автомобилю после падения в яму потребуется серьезный ремонт.
Фото: читатели ИА «Высота 102»
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