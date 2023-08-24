



Губернатор Волгоградской области Андрей совместно с прокурором региона Денисом Костенко 24 августа провели онлайн-прием волгоградцев. Жители разных городов региона озвучили вопросы по медицине, состоянию школ и др.

Так, передает пресс-служба администрации Волгоградской области, жительница областного центра Ольга Сипатова спросила, как скоро будет капитальный ремонт в школе-интернате «Надежда», где обучается ее сын. В данном учебном учреждении получают знания и проходят оздоровительные мероприятия дети, нуждающиеся в длительном лечении и реабилитации.

– Наша школа была построена в 1966 году, здание уже не отвечает требованиям времени и нуждается в серьезном обновлении, – сообщила женщина и от лица всех родителей попросила исправить ситуацию.

По информации председателя облкомобразования Ларисы Савиной, школа-интернат «Надежда» уже вошла в список 54 образовательных организаций региона как участник целевой программы Минпросвещения РФ. За счет федеральных и областных средств к 1 сентября 2025 года здесь обещают провести ремонт кабинетов, медицинский кабинет, пищеблок и соляные пещеры. Кроме того, сообщила Савина, школу-интернат оснастят новым оборудованием. Кроме того, модернизация позволит расширить возможности школы: сегодня здесь учатся только 40 ребятишек, а смогут — до 250.

– Губернатор Андрей Бочаров поставил задачу одновременно с капремонтом самого учреждения проработать аспекты благоустройства территории, подъездов к школе — с возможностью включения необходимых работ в комплексную программу развития Волгограда, которая разрабатывается на 10-летний период, – сообщили в пресс-службе обладмина.

Жительница Камышина Анна Носова подняла вопрос оказания местным жителям высокотехнологичной помощи в случаях сердечно-сосудистых патологий. В ответ глава облздрава Анатолий Себелев заверил, что необходимое оборудование поставят в Камышин уже в следующем году.

Андрей Бочаров поставил задачу разработать предложения по программе дальнейшего развития медучреждений Камышина.

– У нас идет большая работа по формированию современной системы оказания медпомощи жителям Волгоградской области. И, конечно, Камышин является одним из наших базовых центров, – сказал губернатор. – Здесь мы реализовали проекты по организации центра амбулаторной онкологической помощи, строительству современного лечебного заведения для борьбы с инфекционными заболеваниями, приступили к строительству поликлиники. Задача, которая стоит перед комитетом здравоохранения, – создать в Камышине региональный сосудистый центр.

Многодетная мать из поселка Привольный Светлоярского района спросила главу региона о том, когда населенный пункт будет наконец газифицирован. В Привольном расположены более 570 домовладений, где проживают свыше 1600 человек.

– Мы мечтаем о газе. Топить углем, дровами, электричеством — это очень дорого. Непосильная ноша для многих наших жителей, — сказала Елена Весельская.

Как было озвучено на приеме, поселок Привольный вошел в программу развития газоснабжения и газификации Волгоградской области. Здесь параллельно ведут работу по строительству межпоселкового и внутрипоселкового трубопроводов. В 2024 году стартует подключение к газу домовладений.

В ответ на обращение жительницы Николаевска, директора музея краеведения «Земля-Космос» Любови Богатыревой, обратившей внимание на неудовлетворительное состояние памятника «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы» председатель профильного ведомства Александр Баженов заверил, что уже заключен муниципальный контракт с подрядной организацией, которая до конца 2023 года приведет в порядок памятник на центральной улице райцентра.