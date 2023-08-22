В Волгограде состоялось заседание Экологического совета, в котором приняли участие представители исполнительной и законодательной власти региона, органов местного самоуправления, Ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области», управления Роспотребнадзора, прокуратуры и природоохранных ведомств, члены общественного совета федерального партийного проекта «Чистая страна». Как сообщает ИА «Высота 102», участники заседания пришли к выводу о том, что на начальном этапе стабилизации ситуации в сфере обращения с отходами на территории Волгоградской области приняты приняты необходимые меры.

Напомним, что в населенных пунктах Волгоградской области к обязанностям с 1 августа приступил новый региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «ЭкоЦентр». Перед регоператором в качестве первостепенной была поставлена задача ликвидировать мусорные завалы, образовавшиеся в результате некачественной работы ООО «Ситиматик-Волгоград». Общественный контроль за ходом выполнения мероприятий осуществляет Экологический совет при Волгоградской областной Думе.

Сообщается, что перед началом заседания, проходившего в Волгоградской областной думе, члены Экосовета совместно со специалистами Облкомприроды совершили объезд нескольких площадок для сбора ТКО в Дзержинском районе Волгограда. Участники выездной проверки отметили положительные перемены с вывозом мусора, оборудованием и содержанием контейнерных площадок.

По данным ООО «ЭкоЦентр», за 20 дней работы на территории региона в общей сложности было ликвидировано свыше 10 тысяч тонн ранее накопленного мусора. Всего по региону вывезли порядка 50 тысяч тонн отходов. в настоящее время регоператор дорабатывает план маршрутов, чтобы организовать оперативную и своевременную уборку мусора.

В ходе состоявшегося заседания о положении дел на местах в формате видео-конференц-связи доложили также представители органов местного самоуправления городов Михайловка и Камышин, Ольховского и Среднеахтубинского районов, а также председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований Волгоградской области», глава города Урюпинска Юрий Хорошеньков.

Участники заседания отдельно отметили работу ООО «ЭкоЦентр» по открытию в населенных пунктах Волгоградской области офисов для приема потребителей – юридических и физических лиц. Абонентские отделы работают уже в Центральном, Красноармейском, Тракторозаводском районах Волгограда, а также в Волжском, Камышине и Урюпинске.

Прием физических лиц в Волгограде осуществляют также в офисах АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», по районным центрам Волгоградской области и в Волжском – в филиалах ПАО «Волгоградэнергосбыт». До 1 сентября планируется открытие дополнительных офисов в Кировском и Советском районах, до 1 октября - во Фролово и Михайловке. Кроме того, напомним, регоператором организована работа горчей линии по номеру: 8(8442) 230-230. Для обратной связи действуют официальный сайт регоператора и телеграмм-канал.

По словам председателя комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области Алексея Сивокоза, поток жалоб от потребителей на оказание услуг в сфере обращения с ТКО по сравнению с маем-июлем снизился более чем в три раза.

– Губернатором была поставлена задача – принять действенные меры по наведению порядка в сфере обращения с ТКО, чтобы люди не были заложниками сложившейся ситуации. Она была очень тяжелая. Регион вынужден был поставить вопрос о лишении статуса прежнего регоператора. Прошел 21 день с начала деятельности нового регоператора, и мы видим, что за такой короткий срок проделана большая работа не только в Волгограде, но и в районах области, – отметила по итогам заседания председатель думского комитета по охране окружающей среды и природопользованию, руководитель Экологического совета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева. – На начальном этапе приняты необходимые меры по стабилизации ситуации. Есть план действий, четкое понимание, что нужно делать, используется необходимая техника.

Вместе с тем, по словам Ирины Соловьевой, предстоит сделать еще немало.

– Мы все должны объединиться для решения задачи, поставленной губернатором Волгоградской области. Граждане должны получать качественную услугу. Отдельная благодарность нашей общественности, которая активно подключилась к решению вопроса. Такая обратная связь с людьми для нас очень важна. Нами подготовлен ряд рекомендаций, направленных на повышение эффективности деятельности регоператора. В частности, необходимо информировать жителей о графике вывоза мусора, в том числе крупногабаритных отходов. Важно максимально довести это до сведения людей через советы многоквартирных домов, управляющие компании. Со своей стороны Экологический совет продолжит осуществление общественного контроля, проведение выездов на территориях муниципальных образований, – подытожила глава волгоградского Экосовета.

По итогам заседания регоператору рекомендовано:

активизировать деятельность по заключению договоров с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, садоводческими некоммерческими товариществами на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами,

обеспечить своевременное рассмотрение в максимально короткие сроки обращений граждан;

информировать жителей Волгоградской области о ситуации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами,

в первоочередном порядке обеспечить ликвидацию в полном объеме ТКО, в том числе крупных габаритных отходов, с площадок образовательных организаций и объектов социального назначения.

Органам местного самоуправления предложено усилить работу по взаимодействию с представителями регоператора по организации вывоза твердых коммунальных отходов с целью недопущения образования мусорных завалов.