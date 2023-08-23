Общество

Под Волгоградом военные принудительно посадили БпЛА

Общество 23.08.2023 08:53
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23.08.2023 08:53


Военнослужащие зенитно-ракетного подразделения мотострелкового соединения Южного военного округа  во взаимодействии с подразделением радиоэлектронной борьбы  провели  тренировку  по обнаружению и подавлению беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) условного противника. Как сообщили V102.RU в ЮВО, занятия прошли  на полигоне Прудбой в Волгоградской области.
Согласно сценарию учений, дежурные силы по ПВО обнаружили разведывательные БпЛА условного противника на высотах от 30 до 500 м с применением зенитных ракетно-пушечных комплексов «Тунгуска-М1». Расчёты РЭБ выполнили постановку радиоэлектронных помех различной сложности, подавили  управление и передачу мультимедийной информации и совершили принудительную посадку БпЛА.
Занятия проводились в ночное и дневное время суток. В тренировке приняли участие около 50 военнослужащих ЮВО, было задействовано также порядка 10 единиц специальной техники.
Фото Южного военного округа

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