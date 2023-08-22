Во Фролово похоронили 25-летнего контрактника Александра Разумовского

Сегодня, 22 августа, во Фролово Волгоградской области простились с 25-летним участником СВО Александром Разумовским. Печальной новостью поделился в своем телеграмм-канале глава городского округа Василий Данков, сообщает V102.RU.
Александр Разумовский служил по контракту, был участником военной операции в Сирии. Имел награды, в том числе медаль «За воинскую доблесть».
В зоне СВО младший сержант Разумовский служил наводчиком расчета гаубичного самоходного артиллерийского взвода. Он погиб 16 августа в Запорожской области.
– Он до конца остался верен присяге и с честью выполнил свой воинский долг, – сообщил Василий Данков.
Фото: телеграм-канала Василия Данкова