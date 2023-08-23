



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 23 августа, посетит мемориал мирным жителям Сталинграда, погибшим во время массовой бомбардировки 23 августа 1942 года. Как сообщает ИА «Высота 102», к памятнику на ул. Чуйкова в Центральном районе Волгограда глава региона планирует поездку в первой половине дня.

Напомним, ежегодно волгоградский губернатор рабочий день 23 августа начинает с возложения цветов к «бомбе» в центре города. Однако сегодня, по данным информагентства, Андрей Бочаров возложит цветы после судебного заседания в Волгоградском областном суде – здесь, как сообщало ИА «Высота 102», планируется вынесение решения по делу о геноциде советского народа в Сталинградской области в годы войны нацистами и их пособниками.

Андрей Бочаров примет участие в заключительном заседании, после чего, предположительно, посетит мемориал на улице Чуйкова.