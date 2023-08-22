В Котово Волгоградской области из-за удара молнии пропала вода

Происшествия 22.08.2023 15:44
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22.08.2023 15:44
В Котово Волгоградской области ударившая в транформатор молния стала причиной очередных проблем с водой. Об этом сообщили V102.RU в комитете ЖКХ Волгоградской области.
- По информации, полученной диспетчерской ЕДДС Котовского муниципального района Волгоградской области, в 16:45 ч. 21 августа в Даниловском районе молния попала в трансформатор, из-за чего произошла остановка насоса на Филинской водозаборной станции до 19-00 ч. того же дня. Были подключены запасные резервуары, - пояснили в диспетчерской.
При этом, заверили в единой дежурной диспетчерской службе Котовского района, потребители от ресурса холодного водоснабжения не отключались, он подавался на пониженном давлении.
Работами по устранению повреждения на водозаборе Филино-Котово занималась бригада МУП «Котово-Водоканал». Ремонт завершен сегодня, 22 августа, в 13-30 ч., говорится в сообщении ЕДДС.
Между тем, жители Котово накануне вновь стали сообщать о перебоях с водой. В некоторых квартирах, как утверждают подписчики телеграм-канала «Общественный контроль города Котово», вода появляется лишь на пару часов в день с начала августа. Уставшие от постоянных проблем с водоснабжением котовчане предлагают отказаться от проведения Дня города – по их словам, повода для радости нет. К тому же, считают горожане, сэкономленные на празднествах средства лучше направить на ремонт системы водоснабжения. А некоторые предлагают устроить массовые «постирушки» на местном пруду из-за невозможности пользоваться стиральными машинами для привлечения внимания властей к проблеме водоснабжения города.
Пока в МУП «Котово-Водоканал» смогли предложить горожанам, в чьих домовладениях ощущается недостаток ресурса, подвоз технической воды по заявкам. И даже пообещали опубликовать график.
Фото из архива телеграм-канала "Общественный контроль города Котово"
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