



Должник из Калачевского района, случайно оказавшийся в Волгограде, попался во время совместного рейда судебных приставов и Госавтоинспекции. Как сообщили V102.RU в УФССП России по региону, мужчине пришлось в течение часа погасить долги в сумме 181 тысяча рублей, чтобы у него не арестовали автомобиль Renault Megane.

Как выяснилось, мужчина задолжал алиментов на 106 тысяч рублей и 75 тысяч – страховым компаниям. Его иномарку остановили в Красноармейском районе Волгограда в рамках рейда. В ходе проверки документов было установлено, что ранее по четырем исполнительным производствам на должника накладывалось временное ограничение на выезд за пределы РФ, а также взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах. Однако тогда удалось погасить лишь часть задолженности. На этот раз был наложен арест на иномарку, а должника предупредили об изъятии транспортного средства.

- В течение часа водитель нашел необходимую сумму, погасил задолженность в полном объеме вместе с исполнительским сбором и продолжил путь на своем автомобиле, - сообщили в УФССП региона.



