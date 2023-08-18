На Украине погиб 33-летний доброволец из Волгоградской области

В ходе специальной военной операции погиб доброволец из Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, не стало жителя Камышина Евгения Мудренко.
— Камышанин Евгений Петрович Мудренко мужественно защищал Родину и с честью выполнил свой воинский долг, — гласит официальное сообщение администрации Камышина. — Вечная память Герою!
При этом местные власти не уточняют никаких подробностей о погибшем земляке, включая звание и возраст.
Как стало известно журналистам «Высоты 102», у Евгения Мудренко осталась супруга и дочь. Погибшему было всего 33 года. По не подтвержденной официально информации, наш земляк мог отправиться в зону боевых действий добровольцем в составе отряда «Шторм Z».
Фото: администрация Камышина
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