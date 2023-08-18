



В Волгограде «Комдорстрой» обратился с иском в Арбитражный суд Волгоградской области. Муниципальное учреждение требует от подрядчика – ЗАО «Ремонтно-строительное управление Тракторозаводского района» – провести гарантийный ремонт дороги на ул. Кузнецова. Недавняя проверка объекта в Краснооктябрьском районе выявила массу дефектов по истечении трех лет после ремонта.

Как рассказали ИА «Высота 102» в пресс-службе Арбитражного суда Волгоградской области, МУ «Комдорстрой» настаивает на скорейшем ремонте дорожного объекта. По требованию истца подрядчик должен устранить дефекты в течение месяца со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу.

– В обоснование иска указано, что между МУ «Комдорстрой» и ЗАО «РСУ ТЗР» в 2019 году был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по ул. Кузнецова. В апреле 2023 года комиссия в составе представителей MУ «Комдорстрой» и представителей подрядной организаций ЗАО «РСУ ТЗР» произвела исследование объектов улично-дорожной сети Волгограда, построенных, отремонтированных в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019-2022. В результате обследования были зафиксированы наличия дефектов по ул. им. Кузнецова в виде разрушения покрытия вокруг колодца, просадка люка, разрушение асфальтобетонного покрытия, – рассказали в суде. – С целью досудебного урегулирования вопроса в адрес ответчика было направлено требование о выполнении гарантийных обязательств по муниципальному контракту. До настоящего времени дефекты не устранены.

Глухая оборона, которую занял подрядчик, и послужила основанием для обращения МУ «Комдорстрой» в суд. Предварительное судебное заседание назначено на 13 сентября этого года.

Согласно открытым данным, госконтракт на выборочный ремонт ул. Кузнецова был заключен муниципальным учреждением и частной фирмой 22 апреля 2019 года. На устранение дефектов было выделено ни много, ни мало 12 539 079,66 рублей.

Впрочем, исполнение контракта не заладилось практически с самого начала. Так, согласно сведениям, размещенным на сайте госзаказов, в сентябре и в октябре 2019 года ЗАО «Ремонтно-строительное управление Тракторозаводского района» было оштрафовано на 10 122,45 и 4 209,76 рублей из-за просрочки по контракту. В ноябре 2019 года контракт между муниципальным учреждением и подрядчиком и вовсе расторгли по соглашению сторон. На тот момент ЗАО успело выполнить обязательства на сумму 11 221 497,72 рублей (остаток составил 1 317 581,94 рублей). К слову, работы, завершенные фирмой, проверили и подписали соответствующие акты.

Добавим, что с 2020 года организация больше не заключала госконтрактов на проведение подобных работ. Во всяком случае, сведений о договорах в открытом доступе нет. При этом компания продолжает работать: доходы ЗАО за 2022 год составили 134 019 000 рублей.