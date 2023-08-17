В Волгограде ДТП у «Красного Октября» парализовало Первую продольную

В Краснооктябрьском районе у остановки «Библиотечная» напротив завода «Красный Октябрь» произошло столкновение двух легковушек. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, по направлению в сторону Центрального района скапливается пробка.





— Стукнулись Opel Corsa и Mercedes-Benz. На месте полиция. Вроде как без пострадавших, но пробка в центр собирается огромная, — рассказали очевидцы аварии.





Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», на выезде со стороны завода «Красный Октябрь» на Первую продольную и до остановки «Библиотечной» образовался затор протяженностью 700 метров. Авария произошла примерно в 17.00 в среднем ряду.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

Скриншоты: «Яндекс. Карты»