Общество

Турчак: в России продолжится внедрение стандарта поддержки бойцов СВО

Общество 17.08.2023 17:45
0
17.08.2023 17:45


В России рабочая группа по специальной военной операции продолжит внедрение Единого стандарта поддержки бойцов и членов их семей. Об этом сегодня, 17 августа, заявил глава рабочей группы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По информации Турчака, к этому дню уже отработано около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей. 

Решили много частных вопросов – от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск. На основе обращений в группу подготовили десятки инициатив. Многие из них уже стали федеральными законами, – написал глава рабочей группы в своем Telegram-канале. – Среди них – признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки. 

В настоящее время, продолжил он, ведется работа по следующим четырем направлениям: 

  • обеспечение учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт; 
     
  • установление «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, а также увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий;
     
  • исключение из состава доходов, учитываемых при назначении детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды; 

  • внедрение Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.
Единый стандарт, добавил Турчак, включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов, зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продленку, сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
17.08.2023 19:33
Общество 17.08.2023 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2023 19:02
Общество 17.08.2023 19:02
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2023 18:36
Общество 17.08.2023 18:36
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2023 18:03
Общество 17.08.2023 18:03
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2023 17:38
Общество 17.08.2023 17:38
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2023 15:16
Общество 17.08.2023 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2023 14:05
Общество 17.08.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2023 13:10
Общество 17.08.2023 13:10
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2023 12:24
Общество 17.08.2023 12:24
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2023 10:37
Общество 17.08.2023 10:37
Комментарии

0
Далее
Общество
17.08.2023 10:05
Общество 17.08.2023 10:05
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.08.2023 08:57
Общество 17.08.2023 08:57
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2023 21:25
Общество 16.08.2023 21:25
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2023 19:18
Общество 16.08.2023 19:18
Комментарии

0
Далее
Общество
16.08.2023 18:33
Общество 16.08.2023 18:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:33
Очередной процесс о геноциде засекретили в суде ВолгоградаСмотреть фотографии
19:02
Съезд с развязки у Средней Ахтубы перенесут на 150 метров с 19 августаСмотреть фотографии
18:47
В Волгограде первыми подорожали яблоки и бананы после роста курса доллараСмотреть фотографии
18:36
В Волжском на глазах у знакомых утонули двое молодых парнейСмотреть фотографии
18:36
В соседнем с Волгоградом Энгельсе дети массово болеют энтеровирусомСмотреть фотографии
18:03
В Камышине простились с погибшим в СВО капитаном Александром ЩетихинымСмотреть фотографии
17:58
«Волжский оргсинтез» могут вернуть в собственность государстваСмотреть фотографии
17:45
Турчак: в России продолжится внедрение стандарта поддержки бойцов СВОСмотреть фотографии
17:38
В Волгограде ДТП у «Красного Октября» парализовало Первую продольнуюСмотреть фотографии
17:31
Базя, Пинг и Пуш сделают первые 3 месяца домашнего интернета и цифрового ТВ бесплатнымиСмотреть фотографии
17:30
Пошла руда: в Волгоградской области объявили о рождении полноценного рудникаСмотреть фотографии
16:07
В Волжском 34-летнего мужчину дважды ударили ножом на улицеСмотреть фотографии
15:56
Ехал с девушкой. В Волгограде осужденный с браслетом ФСИН попал в лобовое ДТПСмотреть фотографии
15:45
«Станет ясно через пару часов»: на севере Волгограда коммунальщики пробиваются к потекшей трубеСмотреть фотографии
15:16
Волгоградцам рассказали, как оперативно сообщить в органы об НЛО и ЧССмотреть фотографии
15:01
В аэропорту Волгограда из-за заболевшего пассажира экстренно сел самолетСмотреть фотографии
14:05
В волгоградских магазинах ищут красную икру предприятия-фантомаСмотреть фотографии
13:37
«У нас что, снова девяностые?»: в Волжском среди бела дня облили бензином и спалили VolkswagenСмотреть фотографииCмотреть видео
13:10
Приезжают и задерживаются: эксперты обсудили, чем можно заманить в Волгоград туристовСмотреть фотографии
12:55
В Волжском строители нашли в овраге труп пропавшей 31 июля женщиныСмотреть фотографии
12:24
Концессии устраняют последствия гидроудара на сетях в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:16
В Волгоградской области 14-летняя школьница призналась в угоне мотоциклаСмотреть фотографии
11:55
На заводе «Красный Октябрь» в Волгограде ликвидировали крупное возгораниеСмотреть фотографии
11:31
РПН исследует воздух в жилой застройке после пожара на заводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:03
СК: сотрудник энергокомпании ответит в волгоградском суде за гибель газовикаСмотреть фотографии
10:37
Военнослужащие забросали гранатами лощины и овраги под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:16
Под Волгоградом чиновники закрыли глаза на незаконную продажу части паркаСмотреть фотографии
10:06
Стали известны подробности пожара на «Красном Октябре» в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
10:05
Первый офис Альфа-Банка открылся в КамышинеСмотреть фотографии
09:39
На территории «Красного Октября» в Волгограде ликвидируют крупный пожарСмотреть фотографииCмотреть видео
 