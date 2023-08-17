Турчак: в России продолжится внедрение стандарта поддержки бойцов СВО

В России рабочая группа по специальной военной операции продолжит внедрение Единого стандарта поддержки бойцов и членов их семей. Об этом сегодня, 17 августа, заявил глава рабочей группы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

По информации Турчака, к этому дню уже отработано около 28 тысяч обращений от участников спецоперации и членов их семей.

– Решили много частных вопросов – от возвращения домой ошибочно мобилизованных до обеспечения снаряжением, выплатами, отправки в отпуск. На основе обращений в группу подготовили десятки инициатив. Многие из них уже стали федеральными законами, – написал глава рабочей группы в своем Telegram-канале. – Среди них – признание ополченцев Донбасса ветеранами боевых действий, право участников СВО на бесплатную юрпомощь, включение их самих и их детей в специальную квоту при поступлении в вузы и ряд других мер поддержки.

В настоящее время, продолжил он, ведется работа по следующим четырем направлениям:

обеспечение учета боевого опыта и квалификации, полученных участниками СВО в составе добровольческих формирований, при переходе на контракт;



установление «бесшовного механизма» перевода военнослужащих на лечение из военных в гражданские больницы и обратно, а также увеличение пропускной способности военно-врачебных комиссий;



исключение из состава доходов, учитываемых при назначении детских пособий, выплат контрактникам и добровольцам, которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, а также единовременных поощрений за награды;





внедрение Единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей.

Единый стандарт, добавил Турчак, включает бесплатное соцобслуживание для родителей и супругов бойцов, зачисление детей военнослужащих в кружки, секции, на продленку, сохранение льгот и статуса многодетной семьи при гибели в СВО одного из детей.