Волгоградцев ждет жаркая неделя без дождей

Общество 15.08.2023 21:43
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15.08.2023 21:43
В области и в Волгограде до конца недели не ожидается никаких осадков. Такой прогноз, сообщает V102.RU, выдают погодные сервисы. Так, в регионе и в областном центре дневные температуры будут варьироваться от +28 до +34 градусов. Ночью жара чуть спадет.
В Волгограде ночные температуры опустятся до отметок от +19 до +21. А ближайший дождик ожидается лишь в понедельник, 21 августа. Но в воскресенье будет особенно жарко –до +36.
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