РПН проверил воздух после пожара на острове Сарпинский в Волгограде

Общество 15.08.2023 20:49
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15.08.2023 20:49
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области провело исследование атмосферного воздуха после ландшафтного пожара на острове Сарпинский. Как сообщили V102.RU в ведомстве, на место пожара выехали специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Волгоградской области». Воздух проверят на содержание веществ, характерных для процессов горения при ландшафтных пожарах.Напомним, сегодня, 15 августа, на Сарпинском около восьми часов тушили пожар в лиственном лесу на площади 2 га. Тушение затруднялось тем, что очаги возгорания находились в труднодоступных местах, а также отдаленностью источников воды и сильным ветром.
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