«Ушел добровольцем»: в Волгоградской области похоронили 45-летнего участника СВО

В Волгоградской области сегодня, 15 августа, проводил в последний путь погибшего в ходе спецоперации Сергея Юмагулова. Как сообщает V102.RU, траурная церемония прошла в Котовском районе.

— Простились с Сергеем Зебировичем Юмагуловым, погибшим 8 августа 2023 года на Украине, — написал в своем Telegram-канале глава Котовского района Сергей Чумаков. — Наш земляк 23 марта 2023 года ушел добровольцем на СВО и с честью выполнил свой воинский долг.

Известно, что военного похоронили со всеми воинскими почестями. Погибшему добровольцу было всего 45 лет.

Фото: Сергей Чумаков / t.me

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