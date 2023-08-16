В обладмине чиновникам Волгограда готовят «сюрприз» после вояжа с Бочаровым по котельным

В администрации Волгоградской области готовятся жесткие меры после вояжа Андрея Бочарова с подчиненными по котельным. Как стало известно V102.RU, уже подготовлен проект распоряжения главы региона «О первоочередных мерах по улучшению коммунального обслуживания населения». Согласно документу, чиновников в высоких кабинетах в Волгограде планируют озадачить рядом поручений.

В частности, как следует из проекта Распоряжения, главе Волгограда Владимиру Марченко поручат до 30 августа разработать план первоочередных мероприятий для повышения эффективности деятельности ресурсоснабжающих организаций отрасли водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения населения Волгограда. При этом подчеркивается, что должна быть определена персональная ответственность за реализацию пунктов документа.

Последовала и реакция главы региона на непрезентабельную обстановку, в которой вынуждены трудиться сотрудники волгоградских котельных. Поэтому в документе один из пунктов предусматривает проведение обязательных мероприятий по улучшению условий труда работников ресурсоснабжающих организаций и обеспечению поэтапного повышения их заработной платы. За все это будет отвечать должностное лицо администрации Волгограда в статусе не ниже заместителя главы.

В то же время главе Волгограда будет поручено совместно с первым заместителем губернатора Александром Дорждеевым обеспечить «своевременное текущее и перспективное финансирование и софинансирование мероприятий, предусмотренных планом, в соответствии с Законом Волгоградской области о бюджете на соответствующий год».

Еще один пункт распоряжения предусматривает выработку предложений до 25 августа по повышению эффективности работы ресурсоснабжающих организаций, в том числе в рамках тарифных решений, определенных правительством, а также по применению возможных мер государственной и муниципальной поддержки (льгот) организаций коммунального хозяйства и совершенствованию действующего законодательства в рассматриваемой сфере.

Напомним, 9 августа губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров неожиданно для чиновников вывез устроил им экскурсию по котельным и показал, в каких условиях вынуждены работать люди.

– Вы вождями стали и забыли, как люди на земле трудятся. Вот это – недопустимо. Понимаю, что проблемы копились десятилетиями. Но вы руководители. И если мы с вами строим современную систему оказания услуг в системе ЖКХ, то вы обязаны были предусмотреть в планах развития создание условий для людей, которые здесь работают, – тогда заявил губернатор.