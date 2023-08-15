В Волгограде восстановили легендарную надпись «Отст(р)оим тебя родной Сталинград!»





В Волгограде сегодня, 15 августа, администрация города объявила об окончании работ по восстановлению объекта культурного наследия регионального значения «Памятный знак, посвященный обороне и восстановлению г. Сталинграда, у Дома Павлова» на улице Советской. По информации мэрии, подрядная компания воссоздала в мельчайших деталях легендарную надпись «Отст(р)оим тебя родной Сталинград! 1942» и подписи участников Черкасовского движения.

– Рабочие также провели гидроизоляцию памятника с применением специальных грунтовок, гидрофобизаторов и биоцидных добавок, которые не дадут развиваться на микроорганизмам. В настоящее время выполненные работы проходят процедуру приемки. Их соответствие проекту на всех этапах контролировали специалисты, осуществляющие авторский надзор, – заверили в админстрации Волгограда.





Напомним, в апреле 2023 года в Центральном районе Волгограда на Доме Павлова по ул. Советской произошло обрушение фрагмента памятного знака, посвященного обороне и восстановлению Сталинграда. В тот же день в администрации Волгограда сообщили, что на текущий год были запланированы восстановительные работы на памятном знаке. И действительно, как сообщало ИА «Высота 102», за месяц до обрушения – в марте 2023 года – в открытом доступе был опубликован акт госэкспертизы проектной документации. Согласно заключению экспертов, выдавших положительное заключение, на Доме Павлова планировался целый комплекс работ. В том числе был утвержден комплекс работ по укреплению надписи «Отст(р)оим тебя родной Сталинград! 1942», сохранность которой из-за постоянного воздействия погодных явлений вызывало опасения у экспертов.

Справка. Мемориальная стена-памятник на торцевой части Дома Павлова была открыта в мае 1985 года. Ее авторы – архитектор Вадим Масляев и скульптор Виктор Фетисов – перенесли надписи, сделанные защитниками Сталинграда на доме, сохраняя их подчерк. Таким образом был воспет подвиг сталинградцев, восстанавливавших разрушенный город. В частности, на торце легендарного дома увековечено имя Александры Черкасовой – родоначальницы патриотического Черкасовского движения за скорейшее восстановление разрушенных городов.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»