Список отключений горячей воды в Волгограде с 14 августа









В Волгограде после выходных отключат горячую воду в домах, расположенных в Дзержинском, Центральном и Ворошиловском районах, передает V102.RU со ссылкой на опубликованный «Концессиями теплоснабжения» график отключений ГВС.

Так, всего на сутки – с 14 по 15 августа – горячей воды не будет в двух домах Центрального района – на ул. Краснознаменская, 7 и ул. Ленина, 25.

В Дзержинском районе грядет 10-дневное отключение горячей воды (с 15 по 25 августа) по следующим адресам:

- ул. Ангарская, 7а, 7б, 7г, 7д, 9б, 9г, 9в, 13;

- ул. Жирновская, 2, 9;

- ул. Тимофеева, 10;

- ул. Твардовского, 3, 5, 8, 9, 17, 19;

- ул. Тургенева, 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, 14, 16, 18;

- ул. Щербины, 10;

- ул. Бурейская, 1, 1а, 1б, 1в, 1д.

В Ворошиловском районе с 15 по 16 августа подача ресурса будет приостановлена в домах:

- ул. Чигиринская, 2;

- ул. Ардатовская, 2;

- ул. Буханцева, 48, 50, 66.

- ул. Клубная, 13.

Также сутки - с 17 по 18 августа – придется потерпеть жителям двух домов по ул. Рабоче-Крестьянская, 50, 52.

На два дня - с 15 по 17 августа - останутся без горячей воды дома на ул. Циолковского, 2 и ул. Калинина, 11.



