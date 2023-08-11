Всех жителей Волгограда и гостей города 12 августа приглашают с пользой для здоровья провести день в Центральном парке культуры и отдыха. Областной и городской спорткомитеты проведут здесь День физкультурника.

– Старт мероприятию в 08.30 даст разминка от тренера студии фитнеса и пилатеса Ксении Тимошенко, которая зарядит волгоградцев бодростью и положительными эмоциями на весь день,– рассказали в мэрии Волгограда. – Затем все желающие смогут принять участие в соревнованиях по армрестлингу и попробовать такую разновидность фитнеса как фитнес на мини-батутах от студии «Power in jumping».

На главной сцене ЦПКиО пройдут показательные выступления по спортивным танцам, акробатике, эстетической и художественной гимнастике, тхэквондо и спортивной аэробике.

– Своим мастерством поделятся с волгоградцами чемпионы России и бронзовые призеры Кубка России-2023 по велосипедному спорту в дисциплине «Триал» Александр Терёшкин и Кирилл Сафонов. – сообщают организаторы.

Зарядка в ЦПКиО начнется в 08.30 возле колеса обозрения. Завершится День физкультурника пенной дискотекой от Центрального парка культуры и отдыха.

Фото: Андрей Еркин