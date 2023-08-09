Машины объезжают по встречке. ДТП с фурой парализовало выезд из аэропорта Волгограда

В Дзержинском районе Волгограда ДТП с грузовиком и кроссовером перекрыло выезд из аэропорта. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, фура столкнулась с иномаркой при развороте на подъезде к терминалу воздушной гавани.





— Выезд с территории аэропорта парализован, образовалась глухая пробка, перекрыты все полосы. Машины едут в объезд через поселок и по встречке. Таксисты нервничают, аэропорт зарабатывает, так как уложиться в 15 минут, отведенных на бесплатную парковку, сложновато, — рассказали читатели информагентства.





Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», на выезде из аэропорта образовался затор протяженностью в полкилометра.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

Скриншоты: «Яндекс. Карты»