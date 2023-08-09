Нуждается в медпомощи. В Волгограде ищут пропавшую в Димитровграде 40-летнюю женщину

В Волгограде разыскивают пропавшую 40-летнюю жительницу Ульяновской области. Как сообщает V102.RU, женщина в конце июля исчезла в городе Димитровград.
— Пропала Надежда Владимировна Мулинова. С 24 июля 2023 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы бесследно исчезнувшей женщины:
рост 155 сантиметров
нормальное телосложение
волосы черные
глаза карие
В день исчезновения пропавшая была одета в ветровку серого цвета, темно-синие джинсы и разноцветные тапочки. Если вы обладаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщить координатору поисков по номеру 8 953 988 50 56.
Фото: «ЛизаАлерт» / t.me
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