Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области





Гидрометцентр РФ объявил в Волгоградской области оранжевый уровень опасности из-за погоды, установившейся в регионе, передает V102.RU.

Синоптики сообщают о двух погодных явлениях, которые могут вызвать стихийные бедствия и нанести ущерб жителям и экономике региона. Это пожарная опасность в лесах и очень высокая температура воздуха.

Чрезвычайная и высокая пожароопасность сохранится в Волгоградской области до 10 утра 8 августа. Особенно жарко будет в отдельных юго-восточных и центральных районах региона, где наблюдается самый высокий – 5 класс горимости леса.

Предупреждение действует и по высоким температурам. Так, 5-6 августа в регионе, напомним, ожидается сильная жара до +42 градусов.



