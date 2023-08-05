Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Волгоградской области

Общество 05.08.2023 11:56
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05.08.2023 11:56
Гидрометцентр РФ объявил в Волгоградской области оранжевый уровень опасности из-за погоды, установившейся в регионе, передает V102.RU.
Синоптики сообщают о двух погодных явлениях, которые могут вызвать стихийные бедствия и нанести ущерб жителям и экономике региона. Это пожарная опасность в лесах и очень высокая температура воздуха.
Чрезвычайная и высокая пожароопасность сохранится в Волгоградской области до 10 утра 8 августа. Особенно жарко будет в отдельных юго-восточных и центральных районах региона, где наблюдается самый высокий – 5 класс горимости леса.
Предупреждение действует и по высоким температурам. Так, 5-6 августа в регионе, напомним, ожидается сильная жара до +42 градусов.
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