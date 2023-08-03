Оставивший странное сообщение астраханец пропал в Волгограде

В Волгограде больше недели разыскивают 34-летнего мужчину. Как сообщает V102.RU, молодой человек в одной из соцсетей оставил странное сообщение.

— Пропал Иван Викторович Сайкин. С 27 июля 2023 года его местонахождение неизвестно, — рассказали информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В одной из соцсетей мужчина сообщил, что «больше всех я ненавижу свою совесть». Известно, что ранее пропавший проживал в селе Каменный Яр в Астраханской области.

Приметы бесследно исчезнувшего мужчины:

рост 180 сантиметров

худощавое телосложение

волосы темно-каштанового цвета

глаза карие

В день пропажи был одет в брюки темно-серого цвета, черную футболку, черные кроссовки. На голове — бейсболка синего цвета. Если вы располагает информацией, способной пролить свет на местонахождение Ивана Сайкина, просьба сообщить координатору поисков по номеру 8 988 018 33 00.

Фото: «ЛизаАлерт» / t.me

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