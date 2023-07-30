В Волгограде пропала пенсионерка с желтой сумкой и крашеными волосами

В Волгограде волонтеры разыскивают 71-летнюю местную жительницу. Как сообщает V102.RU, пенсионерка вышла из дома и бесследно исчезла.
— Галина Михайловна Ванькова (Плотникова) пропала в Волгограде 29 июля 2023 года. Ее местонахождение неизвестно, — пояснили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшей волгоградки:
рост 160 сантиметров
худощавое телосложение
волосы белые окрашенные
глаза карие
В день исчезновения женщина была одета в сарафан со светло-розовым принтом, на ногах — красные сандалии на танкетке. С собой взяла сумку желтого цвета. Если вы можете помочь в розыске пенсионерки, просьба сообщить координатору поисков по номеру 8 906 167 94 44.
Фото: «ЛизаАлерт» / t.me
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