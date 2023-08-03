Волгоградские арбузы заняли третье место в народном рейтинге

Самыми сочными и сладкими арбузами жители России в ходе опроса назвали ягоды из Астраханской области. Об этом сообщил сегодня, 3 августа, телеканал «Астрахань 24» со ссылкой на итоги исследования сервиса tvil.ru. Выращиваемые в Волгоградской области арбузы заняли почетное третье место.

– Большинство опрошенных (66 %) отдали свой голос за Астраханскую область, где арбузы являются традиционным брендом и отличаются превосходным вкусом, который зависит не только от климатических условий, но и от современных методов бахчеводства, – сообщает астраханский телеканал.

Второе место в арбузном рейтинге заняли арбузы из Краснодарского края. За них проголосовало 15% опрошенных россиян. Волгоградские арбузы по вкусу пришлись 13% опрошенных.

Также в опросе были упомянуты Ставропольский край, Ростовская область, Крым, Соль-Илецк, Белгород.

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