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Общество

Не все то быковское, что продают: селекционер рассказал об опасности ранних арбузов

Общество 09.07.2023 14:28
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09.07.2023 14:28


Уже в начале июля на прилавках волгоградских магазинов и рынков появились первые арбузы. Если верить продавцам, то едва ли не каждый второй из них поспел на быковских бахчах. Действительно ли арбузная «житница» Волгоградской области снабжает едва ли не всю Россию? Когда стоит начинать сезон, и как правильно выбрать самую спелую ягоду, спросили у селекционера Елены Варивода. 

Быковские арбузы стали таким же знаменитым брендом, как, скажем, астраханская вобла или тульский пряник. Свою известность они получили еще в царские времена. А в 1930 году в Сталинградской области открыли Быковскую бахчевую селекционную опытную станцию.  

— В Быковском районе идеально сочетаются все условия для выращивания арбузов — песчаная почва, сумма активных температур, — рассказывает старший научный сотрудник Быковской селекционной опытной станции Елена Варивода. — Наши ягоды спеют безо всяких добавок. Что матушка-природа дала, то они и взяли. Некоторые фермеры выращивают плоды на системе орошения, и это тоже допустимо. Главное, на мой взгляд, чтобы производство было максимально чистым.  


Когда-то арбузы возили на баржах, а сейчас из Быковского района тянутся вереницы загруженных фур. В Волгоградскую область, Москву и Санкт-Петербург доставляют тонны полосатых ягод разных сортов. Главным хитом последних лет остается сорт «Холодок». 

— Всего на нашей станции вывели больше сотни сортов. Из поздних самый известный, пожалуй, «Холодок» — с розовой мякотью и крупными семечками. Свое название он получил из-за своей устойчивости к низким температурам. Популярностью пользуются также раннеспелый «Триумф» и короткоовальный «Волжанин» с красно-розовой мякотью и мелкими семечками. В этом году мы получили авторское свидетельство на новый сорт «Тимоша». Он хорошо переносит жару, а плоды устойчивы к запеканию, — продолжает Елена Варивода. — При выведении новых видов мы всегда работаем над вкусовыми качествами — лучше, лучше и лучше. Рынок меняется, меняются и требования покупателей, поэтому мы стараемся оправдывать ожидания. Например, у того же «Холодка» розовая мякоть. А сейчас все больше людей хотят видеть на своем столе арбуз с ярко-красной мякотью. Отличается и окрас самого плода — от светло-зеленого без полосок до темно-зеленого, почти черного.   

Когда пробовать? 


Быковские селекционеры советуют волгоградцам не спешить с открытием сезона бахчевых. Без опаски дозревший богарный арбуз (выращенный без полива — Прим.) можно выставлять на стол только в начале августа. 

— Безусловно, мы знаем, что большинство продавцов нарекают все арбузы быковскими. В том числе и те, что были сорваны в начале июля. Конечно, обидно, ведь у них совсем другой вкус. К тому же, перед отгрузкой плоды не проверяют на количество нитратов. Из-за обилия удобрений люди рискуют попросту отравиться и разочароваться в нашем продукте, — комментирует сотрудница селекционной станции. — К середине лета в Волгоградской области только-только пошел пленочный арбуз — и то в малых количествах. А вот богарные ягоды появятся в продаже только к началу августа. Иногда по погодным условиям они дозревают уже к концу июля, но в этом году природа не делала исключений. Что касается цен на продукцию, то от урожая они зависят в малой степени. Даже забирая арбузы за копейки, перекупщики накручивают цены.  

Как выбирать? 


Как выбрать идеальный арбуз? По мнению Елены Варивода, распознать по-настоящему спелую ягодку поможет только его дегустация.  

— Хороший арбуз действительно можно отличить по звуку. Правда, для этого покупателю придется перестучать столько плодов… К тому же, есть немало нюансов. К примеру, ранний арбуз будет звучать глухо. А в конце сезона глухой звук может сигнализировать о том, что ягода переспела. Я также не советую смотреть на хвостик. Сухим он может быть лишь от того, что арбуз сорвали две недели назад. Когда мы снимаем плод с плети, его хвостик еще зеленый. Одним словом, оценить качество продукта поможет только надрез. Вот самый надежный и проверенный временем способ!

Автор: Виктория Чумакова 

Фото: архив ИА «Высота 102»  

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