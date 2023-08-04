Общество

Под Волгоградом нашли замену оскандалившемуся после доноса на учителя чиновнику

Общество 04.08.2023 07:15
0
04.08.2023 07:15


Председателем комитета образования администрации Камышинского района Волгоградской области назначен Дмитрий Верголасов. Как сообщили V102.RU в районной администрации, пока Дмитрий Верголасов работает в статусе исполняющего обязанности руководителя подразделения. Ранее 30-летний Дмитрий Верголасов являлся  заместителем директора Лебяжинской школы Камышинского района. Дмитрий Верголасов уже принимает участие в объездах школ на предмет проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году.  
Напомним, как сообщало V102.RU, Андрей Байрачный был уволен после скандала с анонимным доносом на учительницу Госселекционной школы Ирину Писареву. Педагога по математике обвинили в том, что она доводит одну из своих учениц до самоубийства. Эти обвинения опровергла сама учительница, ее коллеги и опекун школьницы. Несмотря на это, Байрачный поручил организовать проверку по анонимке. 
Сама педагог связывала ложные обвинения с ее жалобами в прокуратуру на отсутствие индексации зарплаты учителям Камышинского района и невыплату денег за проведение «Уроков о важном». В результате ей оплатили патриотические уроки, но лишь за первое полугодие прошлого учебного года. А зарплату учителям Камышинского района проиндексировали лишь с 1 апреля 2023 года. Тогда как педагогам школ Камышина подняли ставки с 1 января этого года. 
Между тем, Андрей Байрачный в соцсетях после скандала заявил, что его никто не увольнял, а ушел он  сам «по обстоятельствам личного характера». Он также заверил, что проверка по анонимной жалобе закончилась для Писаревой «без последствий». 
Фото Дмитрия Верголасова VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
04.08.2023 08:03
Общество 04.08.2023 08:03
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2023 20:40
Общество 03.08.2023 20:40
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2023 19:20
Общество 03.08.2023 19:20
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2023 18:37
Общество 03.08.2023 18:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2023 18:07
Общество 03.08.2023 18:07
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2023 17:48
Общество 03.08.2023 17:48
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2023 17:36
Общество 03.08.2023 17:36
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2023 16:42
Общество 03.08.2023 16:42
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.08.2023 16:41
Общество 03.08.2023 16:41
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.08.2023 16:38
Общество 03.08.2023 16:38
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2023 15:21
Общество 03.08.2023 15:21
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.08.2023 14:52
Общество 03.08.2023 14:52
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2023 12:51
Общество 03.08.2023 12:51
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2023 10:53
Общество 03.08.2023 10:53
Комментарии

0
Далее
Общество
03.08.2023 10:34
Общество 03.08.2023 10:34
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

08:03
Волгоградец отсудил у ветклиники 786 тысяч за смерть степной рыси от сепсисаСмотреть фотографии
07:15
Под Волгоградом нашли замену оскандалившемуся после доноса на учителя чиновникуСмотреть фотографии
21:27
Путин ввел ежемесячную выплату в 500 рублей жителям осажденного СталинградаСмотреть фотографии
20:40
Оставивший странное сообщение астраханец пропал в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:14
В Волгоградской области детское питание подорожало на 4% за неделюСмотреть фотографии
19:45
Стало известно, при каких обстоятельствах волгоградец обгорел на ж/д путяхСмотреть фотографии
19:20
Коллеги волгоградских депутатов без колебаний пересели на «Лады»Смотреть фотографии
18:37
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине 46-летним добровольцемСмотреть фотографии
18:07
Жара до +42 градусов возвращается в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
17:48
«Там о смерти не думаешь»: в Волгограде контрактникам и добровольцам СВО вручили 11 госнаградСмотреть фотографии
17:36
Волгоградские арбузы заняли третье место в народном рейтингеСмотреть фотографии
17:06
Депутат назвал гуманной идею об усыплении бездомных собакСмотреть фотографии
16:42
Онлайн-забег «Достигая цели!» ко Дню железнодорожника пройдёт с 5 по 13 августаСмотреть фотографии
16:41
Регоператор «ЭкоЦентр» освободил Волгоградскую область еще от 2000 тонн отходовСмотреть фотографии
16:38
Новым прокурором Камышина назначен Михаил АндреевСмотреть фотографии
16:37
РФС оштрафовал главного тренера волгоградского «Ротора» на 5 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде 4-летний ребенок выпал из окнаСмотреть фотографии
15:21
В Волгограде у ж/д путей с ожогами 80% тела нашли полуживого мужчинуСмотреть фотографии
15:21
Банк «Открытие»: 27% жителей ЮФО готовы участвовать в новой программе долгосрочных сбережений для гражданСмотреть фотографии
15:11
Силовики нагрянули на север Волгограда за иностранцами-нелегалами: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:52
Андрей Бочаров обратился к волгоградцамСмотреть фотографии
13:56
Beeline cloud: бизнесу стало доступно построение масштабных корпоративных хранилищСмотреть фотографии
13:04
Гандболистов волгоградского «Каустика» оценили в сборной РоссииСмотреть фотографии
12:51
Руководство природного парка в Волгоградской области наказали за молчаниеСмотреть фотографии
11:52
В Волгограде водителя иномарки после тарана остановки остановил столбСмотреть фотографии
10:53
В Волгограде 4 августа откроется новый рынок на Нижнем ТракторномСмотреть фотографии
10:34
В Краснооктябрьском районе открылась новая стоянка на 110 местСмотреть фотографии
10:27
«По жизненным обстоятельствам»: в Серафимовиче открылась правда о скоропостижной отставке Сергея ПономараеваСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде 31-летняя женщина с набором пиромана пыталась поджечь райвоенкоматСмотреть фотографии
09:55
Волгоградцев просят не покупать молочную продукцию фантомного производителя из РязаниСмотреть фотографии
 