Общество 04.08.2023 07:15
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04.08.2023 07:15
Председателем комитета образования администрации Камышинского района Волгоградской области назначен Дмитрий Верголасов. Как сообщили V102.RU в районной администрации, пока Дмитрий Верголасов работает в статусе исполняющего обязанности руководителя подразделения. Ранее 30-летний Дмитрий Верголасов являлся заместителем директора Лебяжинской школы Камышинского района. Дмитрий Верголасов уже принимает участие в объездах школ на предмет проверки готовности образовательных учреждений к новому учебному году.
Напомним, как сообщало V102.RU, Андрей Байрачный был уволен после скандала с анонимным доносом на учительницу Госселекционной школы Ирину Писареву. Педагога по математике обвинили в том, что она доводит одну из своих учениц до самоубийства. Эти обвинения опровергла сама учительница, ее коллеги и опекун школьницы. Несмотря на это, Байрачный поручил организовать проверку по анонимке.
Сама педагог связывала ложные обвинения с ее жалобами в прокуратуру на отсутствие индексации зарплаты учителям Камышинского района и невыплату денег за проведение «Уроков о важном». В результате ей оплатили патриотические уроки, но лишь за первое полугодие прошлого учебного года. А зарплату учителям Камышинского района проиндексировали лишь с 1 апреля 2023 года. Тогда как педагогам школ Камышина подняли ставки с 1 января этого года.
Между тем, Андрей Байрачный в соцсетях после скандала заявил, что его никто не увольнял, а ушел он сам «по обстоятельствам личного характера». Он также заверил, что проверка по анонимной жалобе закончилась для Писаревой «без последствий».
Фото Дмитрия Верголасова VK.com
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