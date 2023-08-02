В пострадавшем при взрыве доме №9 по ул. Титова в Волгограде начался ремонт

В Волгограде подрядная компания приступила к восстановлению квартир в доме №9 по улице Титова в Краснооктябрьском районе, пострадавших при взрыве газа в апреле текущего года. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня в администрации города.

– Специалисты демонтируют поврежденные фрагменты конструкций, затем начнут восстановление стен. Также, согласно проекту ремонта, строители укрепят несущие конструкции, приведут в порядок кровлю и поврежденные инженерные коммуникации, восстановят внутреннюю отделку квартир, установят входные и межкомнатные двери, отремонтируют помещения общего пользования и выполнят ряд других работ, – рассказали в мэрии. – Особое внимание будет уделено качеству выполнения ремонтных работ, завершить их планируется в максимально короткие сроки.





В администрации Волгограда уточняют, что за восстановление квартир в доме на Титова высказалось большинство владельцев жилплощадей на прошедшем ранее собрании.

– Подготовка к ремонту, в том числе разработка проекта, началась сразу после подведения итогов голосования жильцов дома, в ходе которого они выступили за проведение ремонтных работ. Данные работы, проводится за счет бюджета, – сообщают в горадмине.

Напомним, рано утром 21 апреля в квартире, расположенной на втором этаже в четвертом подъезде, произошел взрыв и начался пожар. Хозяйка жилища в это время находилась на лечении в больнице. Взрыв был такой силы, что были повреждены еще несколько квартир. По предварительным данным, в квартире произошла утечка бытового газа с последующим воспламенением.

Фото: администрация Волгограда



