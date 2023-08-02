В двух районах Волгограда построят три дороги

Общество 02.08.2023 20:09
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02.08.2023 20:09
Электронные аукционы на строительство автомобильных дорог на трех улицах вблизи крупных жилых комплексов объявлены в Волгограде. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, две дороги планируют построить в Дзержинском районе и одну в Кировском.
Начальная стоимость работ в Дзержинском районе определена в сумме 211,4 миллиона рублей. Подрядчику предстоит до октября 2026 года построить дорогу от улицы 8-й Воздушной Армии до ул. им. Расула Гамзатова и вторую - от ул. им. Хорошева до ул. им. Покрышкина. Общая протяженность - около 1 километра. Ширина проезжей части - 15 метров.
В Кировском районе Волгограда стройка запланирована по улице им. старшего лейтенанта Токарева. Начальная стоимость контракта со сроком исполнения до октября 2024 года составляет 203,6 миллиона рублей. Это автодорога пройдет параллельно Григоровой балке по ее правому берегу. Протяженность дороги 812 метров.
Отмечается, что ливневые стоки с полотна автодороги будут отводиться на локальные очистные сооружения и затем сбрасываться в балку. Проектом предусмотрены мероприятия по исключению негативного воздействия на поверхностные воды и окружающую среду.
Итоги аукционов будут подведены после 10 августа.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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