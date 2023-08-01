Лесные прогулки в Волгоградской области останутся под запретом до 2 сентября









Запрет на пребывание граждан в лесах в Волгоградской области будет продлен до 2 сентября в связи с напряженной пожароопасной обстановкой. Как сообщает V102.RU, профильный комитет обладминистрации подготовил приказ о продлении ранее введенных ограничений с 12 августа до 2 сентября.

Напомним, что помимо пребывания граждан запрещается въезд в лестные массивы транспортных средств, а также проведение различных работ, которые не связаны с лесохозяйственной деятельностью.

В Волгоградской области с 5 июля введен особый противопожарный режим, в период действия которого сумма наложенного штрафа возрастает вдвое.

Так, за нарушение требований особого противопожарное режима налагается штраф: на граждан — от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц — от 15 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 40 до 60 тысяч рублей.



