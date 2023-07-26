В Волгограде пропал 61-летний мужчина с зелеными глазами

В Волгограде продолжаются поиски 61-летнего местного жителя. Как сообщает V102.RU, мужчина бесследно пропал несколько дней назад.
— Пропал Андрей Михайлович Аваков. С 22 июля 2023 года его местонахождение неизвестно, — пояснили информагентству в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Приметы пропавшего волгоградца:
рост 170 сантиметров
нормальное телосложение
лысый
глаза зеленые
В день исчезновения мужчина был одет в белую рубашку в клетку, джинсы синего цвета, на ногах были — черные шлепки. Если вы располагаете информацией, способной помочь розыску, просьба сообщить координатору поисков по номеру 8 906 167 94 44.
Фото: «ЛизаАлерт» / t.me
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