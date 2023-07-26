Кратковременные дожди и грозы не собьют жару в Волгоградской области









В ближайшие дни в Волгоградской области установится сильная жара, которую не смогут сбить кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

В четверг, 27 июля, жарче всего будет в районах Волгоградской области - местами до +40...+42º, без осадков.

В Волгограде ночью ожидается +22...+24º; днем +36...+38º. Без существенных осадков.

В последний рабочий день, 28 июля, в регионе прогнозируют утром и днем местами кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью: +19...+24º. Несмотря на вероятные осадки, днем все равно будет жарко - +33...+38º, а местами до +40...+42º.

В Волгограде 28 июля также ожидают кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +22...+24º; днем +37...+39º.

В субботу, 29 июля, в районах области снова прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +19...+24º, местами до +14º. Днем +22...+27º, по востоку +31...+36º; местами +40...+42º.

В Волгограде также возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +18...+20º; днем +24...+26º.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»