Кратковременные дожди и грозы не собьют жару в Волгоградской области

Две электрички в Волгоградской области 29 июля уйдут раньше26.07.2023 20:50
В Волгоградской области в разгар лета подорожали фрукты26.07.2023 19:57
«Ведется мониторинг»: власти Калача-на-Дону успокоили опасающихся повторного наводнения жителей26.07.2023 19:09
В Волгограде пропал 61-летний мужчина с зелеными глазами26.07.2023 17:56
Жителей Волжского напугали звуки канонады26.07.2023 13:41
МЧС предупредило о +42 градусах жары в Волгоградской области26.07.2023 11:47
В центре Волгограда возводят самый крупный в России автодром26.07.2023 11:33
Студентка ВГСПУ стала лучшим молодым дизайнером России и выиграла стажировку в модном доме26.07.2023 11:29
Подведены итоги всероссийского конкурса MTS-Fashion, организованного образовательным проектом «Поколение М». Победительницей конкурса стала студентка Волгоградского государственного социально-педагогического университета София Шахиахметова. Осенью она отправится в Москву на стажировку к известному российскому...