Общество

Кратковременные дожди и грозы не собьют жару в Волгоградской области

Общество 26.07.2023 21:58
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26.07.2023 21:58



В ближайшие дни в Волгоградской области установится сильная жара, которую не смогут сбить кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.
В  четверг, 27 июля, жарче всего будет в районах Волгоградской области - местами до +40...+42º, без осадков.
В Волгограде ночью ожидается +22...+24º; днем +36...+38º. Без существенных осадков. 
В последний рабочий день, 28 июля, в регионе прогнозируют утром и днем местами кратковременные дожди и грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью: +19...+24º. Несмотря на вероятные осадки, днем все равно будет жарко - +33...+38º, а местами до +40...+42º.
В Волгограде 28 июля также ожидают кратковременный дождь с грозой. Ветер юго-восточный 6-11 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +22...+24º; днем +37...+39º.
В субботу, 29 июля, в районах области снова прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +19...+24º, местами до +14º. Днем +22...+27º, по востоку +31...+36º; местами +40...+42º.
В Волгограде также возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный 6-11 м/с, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха: ночью +18...+20º; днем +24...+26º.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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