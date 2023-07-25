Скончался 99-летний участник Сталинградской битвы Николай Мордовин

Общество 25.07.2023 17:44
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25.07.2023 17:44
24 июля перестало биться сердце ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы Николая Яковлевича Мордовина. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой газету «Вперед» Фроловского района Волгоградской области. Николай Яковлевич совсем чуть-чуть не дожил до векового юбилея – 12 августа ему исполнилось бы 100 лет.
Николай Яковлевич Мордовин начал своей боевой путь в Великой Отечественной войне в Сталинграде. Здесь получил ранение, а после госпиталя попал в пехотное училище, а оттуда уже лейтенантом – снова на фронт. Участвовал в освобождении Белоруссии, Литвы, Восточной Пруссии. За мужество и героизм был награждён орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги».
После Победы Николай Яковлевич прослужил в армии до 1948 года, а потом вернулся в родной город Фролово и начал работать на нефтепромыслах. Начинал помощником бурильщика, а через некоторое время возглавил нефтебазу. Он является почетным нефтяником.
– В памяти фроловчан Николай Яковлевич останется храбрым солдатом, честным тружеником, отзывчивым, светлым человеком, – говорится в некрологе.
Фото газета "Вперед", коллаж Алексея Костякова/V102.RU
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