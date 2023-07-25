В Волгограде 26 июля простятся с профессором ВолгГМУ Алексеем Петраевским

В Волгограде в среду, 26 июля, состоятся похороны заслуженного врача РФ, профессора Алексея Владимировича Петраевского. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Волгоградского государственного медицинского медуниверситета, церемония прощания намечена на 10.00 в зале на ул. Землячки, 74.

– Панихида состоится в строении №15 на улице Землячки, после этого, в 11.00, пройдет отпевание в храме Сергея Радонежского, – сообщили в ВолгГМУ, – похоронят Алексея Владимировича на Димитровском кладбище.

О смерти известного профессора ВолгГМУ в университете сообщили накануне. По информации учебного учреждения, Алексей Владимирович скончался в результате продолжительной болезни на 75-м году жизни.

– Алексей Владимирович был прекрасным врачом, вдумчивым и наблюдательным, способным решить сложнейшие диагностические и лечебные задачи. Никогда не отказывал в помощи пациентам, даже тем, чье лечение казалось многим бесперспективным, – вспоминают сегодня коллеги ученого. – Он всегда стремился помочь страдающему человеку и максимально профессионально выкладывался по отношению ко всем больным.

Алексей Петраевский окончил Волгоградский медицинский институт в 1972 году, а в 1973 году после интернатуры начал практическую деятельность врачом-офтальмологом в районной больнице города Инза Ульяновской области.

В 1977 году Петраевский вернулся в Волгоград и поступил на работу в качестве младшего научного сотрудника офтальмологической группы Центральной научно-исследовательской лаборатории при кафедре офтальмологии родного института. Был старшим научным сотрудником, ассистентом, а с 1992 по 2020 год возглавлял кафедру офтальмологии.

Многие годы профессор Петраевский был главным внештатным специалистом-офтальмологом Комитета здравоохранения администрации Волгоградской области, департамента здравоохранения Волгограда. До 2015 года являлся главным внештатным специалистом Южного федерального округа, председателем Волгоградского отделения общества офтальмологов России, членом Правления общества офтальмологов России.

По инициативе и при активном участии Алексея Петраевского в Волгограде в 1995 году был организован офтальмологический лазерный центр в отделении микрохирургии глаза ГБУЗ «ВОКБ №1». Здесь волгоградцам по сей день выполняют лазерные операции при глаукоме, отслойке и дистрофиях сетчатки, вторичной катаракте, травмах и воспалительных заболеваниях глаза.

Ученики профессора продолжают его дело, работая в отделениях МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова, ГБУЗ «ВОКБ №1», в других клиниках России и за рубежом.