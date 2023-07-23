Сотрудники МЧС вручили волгоградским островитянам инструкции по спасению









Группа сотрудников МЧС прибыла на остров Сарпинский в Волгограде, чтобы провести профилактическую работу с населением, сообщает V102.RU. По информации регионального управления МЧС, в ходе рейда инспекторы надзора сделали обход прибрежной зоны и территорий СНТ, расположенных на острове.





















- С местными жителями и отдыхающими были проведены разъяснительные беседы. Кроме того, сотрудники МЧС России вручили каждому, кого встретили на своем пути памятки с подробной информацией о том, как действовать при возникновении пожара и как вызвать экстренные службы.













Напомним, что в Волгоградской области действует особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на разведение костров, сжигания мусора и сухой растительности. Кроме того нельзя разжигать мангал для приготовления шашлыка и устраивать барбекю, как в природных условиях, так и на придомовых территориях, и территориях садовых товариществ.

Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области



