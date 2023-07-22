Общество

Разрушающийся мост в Волгоградской области спасают бутылками

Общество 22.07.2023 17:50
0
22.07.2023 17:50


Жители Котельниково Волгоградской области возмущены ужасающим состоянием автомобильного моста на улице Ротмистрова. Как рассказали V102.RU читатели, в бетонном основании сооружения образовались огромные дыры, в которых могут травмироваться пешеходы.
- В этих дырах застревают коляски, но самое страшное, что в них реально можно застрять ногой и распороть ее об обнажившуюся арматуру. Или, чего доброго, провалиться вниз вместе с раскрошенным бетоном, - констатируют местные жители. - Опасаются здесь проезжать и машины. Сегодня проехал, а завтра, не дай Бог, рухнул вниз.

По их словам, мост начал разрушаться еще несколько лет назад. Власти периодически латают сооружение, однако толка от этого никакого – основание снова рассыпается. Мост может спасти только капитальный ремонт. Но денег на это, вероятно, нет.
На этот раз в администрации Котельниково вновь пообещали устранить самые большие дыры, в которых легко умещаются полуторалитровые бутылки, которые к тому же выполняют роль маячков и сигнализируют об опасности.
- В ближайшее время МУП «Управляющая Компания» будут начаты ремонтные работы дорожного полотна автомобильного моста по ул. Ротмистрова. Ориентировочные сроки завершения работ - до 31 августа 2023 года, - заверили чиновники.
Фото администрации Котельниковского района VK.com


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.07.2023 19:26
Общество 22.07.2023 19:26
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2023 15:36
Общество 22.07.2023 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2023 15:12
Общество 22.07.2023 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Общество
22.07.2023 13:28
Общество 22.07.2023 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2023 12:31
Общество 22.07.2023 12:31
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2023 12:11
Общество 22.07.2023 12:11
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2023 09:57
Общество 22.07.2023 09:57
Комментарии

0
Далее
Общество
22.07.2023 07:31
Общество 22.07.2023 07:31
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 21:00
Общество 21.07.2023 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 20:36
Общество 21.07.2023 20:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 20:04
Общество 21.07.2023 20:04
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 18:38
Общество 21.07.2023 18:38
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 16:07
Общество 21.07.2023 16:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 15:59
Общество 21.07.2023 15:59
Комментарии

0
Далее
Общество
21.07.2023 15:10
Общество 21.07.2023 15:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:26
Загажена и обкурена: волгоградцы просят винить в своей смерти «нехорошую» квартируСмотреть фотографии
18:27
«Кто-то кинул петарду»: в Волгограде вспыхнул пожар около «Парк Хауса»Смотреть фотографии
17:50
Разрушающийся мост в Волгоградской области спасают бутылкамиСмотреть фотографии
16:51
Волгоградский «Ротор» сыграет с «Велесом» в Москве 23 июляСмотреть фотографии
15:36
«Останемся без закруток»: в огородах волгоградцев на корню чернеют томатыСмотреть фотографии
15:12
ПСБ поздравляет Волжский с Днем городаСмотреть фотографии
14:20
Волгоградская облдума закупила новую мебель на 700 тысячСмотреть фотографии
13:28
На Волгоград Арене прошел фестиваль вкусной едыСмотреть фотографии
12:31
Под Волгоградом полицейские оказали помощь в спасении раненой лошадиСмотреть фотографии
12:11
«Они были символом любви»: в Волгоградской области уничтожают балку с краснокнижным лазоревым цветкомСмотреть фотографии
11:31
Женская команда «Ротора» сыграет стартовый матч в первой лиге под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:41
Суд в Волгограде арестовал троих отморозков, избивших и расстрелявших девушкуСмотреть фотографии
09:57
Горячую воду отключат в домах двух районов ВолгоградаСмотреть фотографии
08:17
Минздрав РФ предложил отказаться от массовой вакцинации от COVID-19Смотреть фотографии
07:31
Росстат: ожидаемая продолжительность жизни в Волгоградской области выросла до 73,24 годаСмотреть фотографии
21:00
Волжский отмечает 69-й день рождения: куда сходить на выходныхСмотреть фотографии
20:36
«Я видел смерть и отношусь к ней не так щепетильно»: раненого бойца из ДНР ставят на ноги в ВолгоградеСмотреть фотографии
20:12
В Николаевске Волгоградской области на беговые дорожки потратят 60 млн рублейСмотреть фотографии
20:04
Сны о работе преследуют волгоградских учителей и клиент-менеджеровСмотреть фотографии
19:20
Голоса избирателей на выборах в Волгограде, Волжском и Камышине подсчитают умные машиныСмотреть фотографии
18:38
В Волгоградской области ввели оранжевый уровень опасности до 23 июляСмотреть фотографии
17:55
Врачи спасли 5-летнюю девочку, проглотившую «ожерелье» из магнитных бусинСмотреть фотографии
17:11
Платежная инфраструктура ПСБ доступна на всем пути в Крым через новые регионыСмотреть фотографии
16:07
В Волгоградской области почти месяц ищут 32-летнего мужчинуСмотреть фотографии
15:59
Арбитраж отказал в исковых требованиях ООО «Ситиматик-Волгоград»Смотреть фотографии
15:30
Tele2 замораживает цены на тарифыСмотреть фотографии
15:10
«Чистое совпадение»: власти Волгограда подали в суд на Елену ИсинбаевуСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде Mercedes потерял «лицо» в ДТП на шоссе Авиаторов: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:23
Имя Героя России Максима Аплеталина присвоят школе в городе ВолжскомСмотреть фотографии
13:46
Госдума одобрила продажу элитного жилья коррупционеров на торгахСмотреть фотографии
 