Разрушающийся мост в Волгоградской области спасают бутылками

Жители Котельниково Волгоградской области возмущены ужасающим состоянием автомобильного моста на улице Ротмистрова. Как рассказали V102.RU читатели, в бетонном основании сооружения образовались огромные дыры, в которых могут травмироваться пешеходы.
- В этих дырах застревают коляски, но самое страшное, что в них реально можно застрять ногой и распороть ее об обнажившуюся арматуру. Или, чего доброго, провалиться вниз вместе с раскрошенным бетоном, - констатируют местные жители. - Опасаются здесь проезжать и машины. Сегодня проехал, а завтра, не дай Бог, рухнул вниз.
По их словам, мост начал разрушаться еще несколько лет назад. Власти периодически латают сооружение, однако толка от этого никакого – основание снова рассыпается. Мост может спасти только капитальный ремонт. Но денег на это, вероятно, нет.
На этот раз в администрации Котельниково вновь пообещали устранить самые большие дыры, в которых легко умещаются полуторалитровые бутылки, которые к тому же выполняют роль маячков и сигнализируют об опасности.
- В ближайшее время МУП «Управляющая Компания» будут начаты ремонтные работы дорожного полотна автомобильного моста по ул. Ротмистрова. Ориентировочные сроки завершения работ - до 31 августа 2023 года, - заверили чиновники.
Фото администрации Котельниковского района VK.com