Разрушающийся мост в Волгоградской области спасают бутылками





Жители Котельниково Волгоградской области возмущены ужасающим состоянием автомобильного моста на улице Ротмистрова. Как рассказали V102.RU читатели, в бетонном основании сооружения образовались огромные дыры, в которых могут травмироваться пешеходы. Жители Котельниково Волгоградской области возмущены ужасающим состоянием автомобильного моста на улице Ротмистрова. Как рассказали V102.RU читатели, в бетонном основании сооружения образовались огромные дыры, в которых могут травмироваться пешеходы.





По их словам, мост начал разрушаться еще несколько лет назад. Власти периодически латают сооружение, однако толка от этого никакого – основание снова рассыпается. Мост может спасти только капитальный ремонт. Но денег на это, вероятно, нет. По их словам, мост начал разрушаться еще несколько лет назад. Власти периодически латают сооружение, однако толка от этого никакого – основание снова рассыпается. Мост может спасти только капитальный ремонт. Но денег на это, вероятно, нет.

- В этих дырах застревают коляски, но самое страшное, что в них реально можно застрять ногой и распороть ее об обнажившуюся арматуру. Или, чего доброго, провалиться вниз вместе с раскрошенным бетоном, - констатируют местные жители. - Опасаются здесь проезжать и машины. Сегодня проехал, а завтра, не дай Бог, рухнул вниз.На этот раз в администрации Котельниково вновь пообещали устранить самые большие дыры, в которых легко умещаются полуторалитровые бутылки, которые к тому же выполняют роль маячков и сигнализируют об опасности.- В ближайшее время МУП «Управляющая Компания» будут начаты ремонтные работы дорожного полотна автомобильного моста по ул. Ротмистрова. Ориентировочные сроки завершения работ - до 31 августа 2023 года, - заверили чиновники.