В соседнем регионе вслед за Волгоградской областью заговорили о платных парковках

Вслед за волгоградскими депутатами, принявшими нашумевший закон о платных парковках, задумались о сборе денег с водителей и в Саратовской области. При этом, сообщает ИА «СарИнформ», саратовские чиновники ставят Волгоград в пример и якобы, по их словам, даже приезжали в город-герой, чтобы перенять опыт.

Накануне в областной думе в Саратове состоялось совещание по теме платных парковок. Выступая на мероприятии, зампред саратовского комитета дорожного хозяйства Артем Прохоров заявил, что «высокий уровень запаркованности» мешает не только водителям, но и движению общественного транспорта, провоцирует рост аварий.

– Решение этому – введение платных парковок, чтобы выросла оборачиваемость парковочных мест. Сотрудники комитета специально выезжали в города, где уже есть платная парковка – чтобы перенять опыт. Они побывали в Белгороде, Пензе, Волгограде, – цитирует ИА «СарИнформ» чиновника.

Напомним, что на сегодня платные парковки в Волгограде можно пересчитать по пальцам. Какой именно опыт перенимали саратовские чиновники, не уточняется.

Скандальный закон о платных парковках депутаты Волгоградской областной думы не без споров, но подавляющим большинством приняли на заседании 6 июля. При этом депутат облдумы Руслан Шарифов высказался о размере почасовой оплаты – парламентарий уверен, что 40 рублей в час не ударит больно по кошелькам рядовых волгоградцев.

– Приезжаете в ресторан пообедать и платите 1000 рублей и больше, а еще чаевые. Думаю, что 40 рублей вы сможете заплатить, – сказал Шарифов в ответ Алексею Бурову.

По предварительным расчетам, доход от всех парковочных мест составит 84 миллиона рублей. Впрочем, и это не великая сумма, сказал депутат, умолчав при этом, о каком периоде времени идет речь.