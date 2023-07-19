В Волгоградской области 19 июля прогремят грозы и пронесется ураган

Общество 19.07.2023 09:01
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19.07.2023 09:01
Резкое ухудшение погоды ожидается сегодня, 19 июля, в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. При этом порывы ветра во время осадков могут достигать 15-20 метров в секунду.
Кратковременные дожди и грозы ожидаются также утром и днем и в Волгограде. Но дожди не унесут из региона тепло. В области температура воздуха днем достигнет 30 градусов.
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